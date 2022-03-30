Ученые сообщили о первом признаке, по которому надо искать внеземную жизнь

Выявлен целый ряд обстоятельств, согласно которым одно вещество может свидетельствовать о внеземной жизни.

Данное исследование провели деятели науки из Калифорнийского университета в Санта-Крусе. Именно они поняли, что метан является первым признаком внеземной жизни.

Ученые рассказали, что метан, содержащийся в атмосфере планеты может говорить о признаке жизни. Это в случае, если не брать во внимание небиологические источники.

К слову, на нашей Земле ко всем неорганическим источникам метана относится выделение газов из вулканов, гидротермальных источников из зон субдукции, а также при столкновении с астероидами и кометами.

Такая находка является очень важной, потому что метан — это один из немногих потенциальных признаков жизни и его установление довольно просто через телескоп «Джеймса Уэбба».

Как объяснила аспирантка по астрономии и астрофизике в Калифорнийском университете Санта-Крус Мэгги Томпсон, кислород считается одним из лучших биосигналов. Однако найти его довольно непросто.

Невзирая на ранние анализы о метане у исследователей не было оценки планетарных условий. Они нужны для того, чтобы сделать вывод — связано его наличие с потенциальной внеземной жизнью или нет.

Метан также считают биосигналом, ведь он непостоянен в атмосфере и его существование там надо постоянно поддерживать.

В научном исследовании отмечается, что важно не забывать обо всех данных планеты перед тем, как делать выводы о потенциальном наличие жизни.

Исследователи в результате поняли, что для планеты, имеющей скалистую поверхность, а также вращающейся вокруг звезды, подобной солнцу, наличие метана в атмосфере является биосигналом. Это при требовании, что в атмосфере также имеется углекислый газ, а наличие метана больше, чем монооксида углерода.

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