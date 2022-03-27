Ученые назвали первый признак, который может свидетельствовать о болезни Альцгеймера

Первым признаком болезни Альцгеймера, по мнению экспертов, может стать длительный сон в дневное время.

По словам ученых, усиливающаяся сонливость днем может свидетельствовать о болезни Альцгеймера и ускорении процесса старения. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование ученых.

Как стало известно, на протяжении нескольких лет велись наблюдения за привычками пожилых людей, которые любят сон в дневное время. Из года в год участники эксперимента получали прибор, похожий на часы, который следил за подвижностью людей. Сном считался любой неподвижный период с 9 утра до 19 вечера. Также на протяжении всего времени сдавались тесты на оценку когнитивных функций.

В результате, сначала у 76% не было нарушений, а у 20% отмечались небольшие отклонения, 4% страдали болезнью Альцгеймера. При этом у первой группы время дневного сна стало больше на 11 минут в год, у второй — в два раз. У людей с болезнью время составило 68 минут.

По данным исследования, у людей, спавших днем больше часа, риск развития заболевания был на 40% больше, чем у спавших меньше часа в день. При этом ученые заметили, что явного биологического механизма, посредством которого дневной сон может вызывать это заболевание, выявлено не было.

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