Из-за дефицита витамина B12 в организме можно частично ослепнуть и потерять память

Из-за дефицита витамина B12 в организме можно частично ослепнуть и потерять память. Фото: unsplash

Из-за дефицита витамина B12 в организме можно частично ослепнуть и потерять память. Фото: unsplash

Важно следить за балансом витаминов и необходимых веществ в организме. Так нехватка B12 может закончиться частичной потерей зрения и памяти.

По мнению специалистов, дефицит витамина B12 может серьезно отразиться на некоторых процессах организма. Диетолог Алекс Гловер считает, что также могут встречаться головные боли, анемия и раздражительность. Об этом пишет The Express со ссылкой на комментарии медиков.

Дефицит витамина B12 может вызвать сыпь у человека, синяки, мышечную слабость, покалывания в конечностях и замедлить регенерацию организма.

Эксперт по уходу за кожей Карл Кристиан заметил, что есть много разных типов витамина группы В, и каждый из них отвечает за свою функцию. B12, в свою очередь, производит эритроциты и регулирует нервную систему, B6 помогает организму преобразовывать пищу в энергию, а B1 и B2 заботится о здоровье волос и ногтей.

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