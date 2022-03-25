Эксперты дали россиянам советы, как победить авитаминоз

Эксперты дали россиянам советы, как победить авитаминоз
Нехватка витаминов весной встречается у половины россиян. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Приход весны знаменует начало нового жизненного цикла, но вместе с тем для многих это время обострения хронических заболеваний и авитаминоза. Как восполнить израсходованные за зиму резервы и вернуть себе бодрое самочувствие, рассказала газета «АиФ».

Профессор кафедры гигиены питания Иркутского медуниверситета Инна Тармаева утверждает, что нехватка витаминов весной встречается у половины россиян. В связи с этим многие из них задаются вопросом: можно ли поправить здоровье за счет продуктов, или лучше пропить курс аптечных витаминов?

По мнению Тармаевой, без овощей, фруктов и других ценных продуктов весной просто не обойтись. Сейчас на прилавках можно найти максимально полезные товары. Например, обогащенное витаминами молоко, хлеб. Также стоит купить йодированную соль.

По данным исследователей ученых, многие дошкольники испытывают дефицит витамина С. Восполнить его запасы помогают фрукты. И хотя качество даров природы часто вызывает вопросы, есть их все-таки необходимо. Самым осторожным потребителям можно посоветовать счищать кожуру, в которой накапливаются нитраты.

Также эксперт посоветовала не пренебрегать прогулками, так как солнце помогает организму вырабатывать витамин D. Даже те, кто посещает спортзалы, должны иногда выбираться на свежий воздух и заниматься обычной ходьбой. Что касается аптечных препаратов, то грамотный выбор в пользу того или иного препарата может сделать только врач.

15 апреля завершится пост, а значит, многие россияне смогут отказаться от ограничений. Однако возвращаться к обычному рациону нужно плавно, и начать лучше с молочки, считает Тармаева.

Заслуженный врач России Изислав Лившиц озвучил мнение, что весеннее ухудшение самочувствия вызвано вовсе не износом организма после зимы. Причина явления в скачках магнитных полей и солнечной активности. Обычно человек перестает быть уязвимым только в мае, когда эти факторы перестают оказывать влияние.

Лившиц высказался против аптечных витаминов, имеющих синтетическую природу. По его мнению, запас витаминов нужно восполнять из плодов, ягод и мяса. Весенняя зелень вряд ли полезна из-за обилия нитратов, а вот летом ее можно есть в больших количествах. Лучше по максимуму использовать домашние заготовки – замороженные ягоды, квашеную капусту.

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