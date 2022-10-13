В Северной столице к приему снега подготовили 18 специальных пунктов

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга полностью подготовил к зимнему сезону 18 «снежных» пунктов.

Среди общего количества присутствуют 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов (СИСП). Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Подчеркивается, что ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» до середины октября успел очистить территории пунктов, снегоплавильные камеры, лотки водоотведения от песка, камней и мусора, промыли канализационные сети, провели работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

Сейчас все пункты находятся в режиме ожидания. В предстоящем зимнем сезоне на территории города будут работать 18 «снежных» пунктов общей производительностью 101,5 тысяч кубометров в сутки.

Также были определены земельные участки для временного складирования снега, этой зимой их количество увеличили до 17. На временных площадках можно будет разместить более 1,8 миллиона кубометров снежных масс.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что количества зимней резины в России хватит более чем на девять месяцев. В основном шины завозили в РФ из Китая, Южной Кореи, Турции и Узбекистана.