Запасов зимней резины в России хватит на девять месяцев

Запасов зимней резины в России хватит на девять месяцев
Фото: unsplash

Запасы зимней резины для автомобиля в России к началу сезону составляет 33 млн.

Запасы шин для легковых автомобилей к сентябрю составляют более 80 млн штук, 33 млн из которых — зимние, передает Коммерсантъ.

Отмечается, что такого объема зимней резины хватит более чем на девять месяцев. При этом средняя цена легковых шин по сравнению с 2021 годом выросла и составляет 6 800 рублей.

Кроме того отметили, что 65% общего объема запасов шин произведены в России, а остальные были импортированы. В основном шины завозили в РФ из Китая, Южной Кореи, Турции и Узбекистана.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Ленобласти появится новый город-спутник Петербурга.

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