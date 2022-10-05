В Ленобласти появится новый город-спутник Петербурга

Новый город-спутник Петербурга построят на Московском шоссе около Красного бора. Под застройку Ленобласть выделит более 750 Га земли. Помимо жилья, на этом месте построят промышленно-логистическую зону.

По данным Делового Петербурга, в Тосненском районе Ленобласти между поселками Красный бор и Ульяновка появится имущественный комплекс на 753 Га земли. Территория примыкает к трассе М-10 Москва-Петербург.

Строительство анонсировала компания «ДОМ.РФ», отметив, что на территории земельного участка предлагается реализация проекта комплексного развития незастроенной территории, состоящего из промышленного кластера и жилой застройки. Правительство Ленобласти также принимает участие в застройке.

Стоит отметить, что новый проект сопоставим по размерам со строящимся городом-спутником Южный. Комплексное развитие столь крупных территорий в окрестностях Петербурга анонсируется не часто.