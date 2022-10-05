Михаил Возиянов стал гендиректором петербургского подразделения группы ЛСР

До петербургского подразделения ФСК Михаил Возиянов возглавлял «ЮИТ Санкт-Петербург». Его предшественник Юрий Константинов останется в компании в качестве первого заместителя гендиректора. Напомним, что компания ЛСР является одним из крупнейших российских застройщиков жилья и производителей стройматериалов.