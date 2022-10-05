Михаил Возиянов стал гендиректором петербургского подразделения группы ЛСР

Михаил Возиянов стал гендиректором петербургского подразделения группы ЛСР
Фото: unsplash
Петербургское подразделение ЛСР возглавил бывший глава ФСК «Лидер Северо-Запад» Михаил Возиянов. Его предшественник останется на должности первого заместителя генерального директора.
По данным пресс-службы ЛСР, бывший глава ФСК «Лидер Северо-Запад» Михаил Возиянов стал гендиректором «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», которое является петербургским подразделением холдинга ЛСР.
До петербургского подразделения ФСК Михаил Возиянов возглавлял «ЮИТ Санкт-Петербург». Его предшественник Юрий Константинов останется в компании в качестве первого заместителя гендиректора. Напомним, что компания ЛСР является одним из крупнейших российских застройщиков жилья и производителей стройматериалов.
Ранее Gazeta.SPb писала, что Смольный изъял землю у ООО «Либхерр–Русланд», российской дочерней компании швейцарской корпорации Liebherr. Теперь на этом месте построят Витебскую развязку между Витебским проспектом и ЗСД.
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