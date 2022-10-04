Смольный отсудил землю у швейцарской корпорации под строительство Витебской развязки

Смольный изъял землю у ООО «Либхерр–Русланд», российской дочерней компании швейцарской корпорации Liebherr. Теперь на этом месте построят Витебскую развязку между Витебским проспектом и ЗСД.

По данным Делового Петербурга, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти на днях удовлетворил иск городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. КРТИ просил изъять у «Либхерр–Русланд», российской дочерней компании швейцарской корпорации Liebherr, участок земли с пятью зданиями для строительства Витебской развязки.

В ведомстве уточнили, что ввод рабочего движения на Витебской развязке запланирован на 2024 год. Работы на основном ходу трассы начались уже в мае этого года — сейчас здесь проходит переустройство коммуникаций и бурение для установки свай под опоры.

Длина дороги составит 2,6 км, пропускная способность шестиполосной магистрали увеличится до 70 тысяч транспортных средств в сутки. В КРТИ отметили, что от шума дороги жителей города будут оберегать 4 км шумозащитных экранов.