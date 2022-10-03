Эксперт объяснил роль новых автобусов в снижении аварийности на дорогах Петербурга

Эксперт объяснил роль новых автобусов в снижении аварийности на дорогах Петербурга
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Благодаря новым моделям транспорта аварийность на дорогах Петербурга сократилась, считает эксперт Виталий Горохов.

Общую культуру поведения за рулем Петербурге повысил отказ от маршруток. Они были отменены в рамках внедрения новой модели транспортного обслуживания, в рамках третьего этапа, который стартовал в июле 2022 года, пишет Нева.Тудэй.

Эксперт считает, что аварийность на дорогах снизилась из-за того, что в лазурных автобусах действуют четкие правила поведения водителя на дороге. Если водитель по какой-то причине не смог их соблюдать, его отстраняют от работы или наказывают.

Горохов отметил, что ДТП с «лазурными» автобусами в Петербурге попадают в соцсети и СМИ намного чаще, чем с ПАЗиками. Однако это связано больше с тем, что новые автобусы – заметны, а на бьющиеся ПАЗики горожане уже давно не обращали внимание.

По данным ГИБДД, общее количество аварий в Петербурге за первую половину 2022 года составило 1941 против 2358 случаев за аналогичный период 2021 года. Снижение аварийности составило 17,7%.

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