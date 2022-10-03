Эксперт объяснил роль новых автобусов в снижении аварийности на дорогах Петербурга

Благодаря новым моделям транспорта аварийность на дорогах Петербурга сократилась, считает эксперт Виталий Горохов.

Общую культуру поведения за рулем Петербурге повысил отказ от маршруток. Они были отменены в рамках внедрения новой модели транспортного обслуживания, в рамках третьего этапа, который стартовал в июле 2022 года, пишет Нева.Тудэй.

Эксперт считает, что аварийность на дорогах снизилась из-за того, что в лазурных автобусах действуют четкие правила поведения водителя на дороге. Если водитель по какой-то причине не смог их соблюдать, его отстраняют от работы или наказывают.

Горохов отметил, что ДТП с «лазурными» автобусами в Петербурге попадают в соцсети и СМИ намного чаще, чем с ПАЗиками. Однако это связано больше с тем, что новые автобусы – заметны, а на бьющиеся ПАЗики горожане уже давно не обращали внимание.

По данным ГИБДД, общее количество аварий в Петербурге за первую половину 2022 года составило 1941 против 2358 случаев за аналогичный период 2021 года. Снижение аварийности составило 17,7%.