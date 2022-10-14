Квартиру жительницы Выборгского района пытались поджечь через разбитое окно

В четверг к правоохранителям Выборгского района обратилась 39-летняя гражданка с Выборгского шоссе, которая сообщила, что неизвестный разбил окно в ее квартире и пытался совершить поджог.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в девятиэтажном доме 7, корпус 1. По словам пострадавшей, около 01:55 из хулиганских побуждений мужчина разбил окно в двухкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже, после чего плеснул неизвестной жидкостью и с места происшествия скрылся.

Почти сразу же удалось задержать хулигана. Им оказался 34-летний неработающий житель того же дома. Истинные мотивы злоумышленника остаются загадкой.

Гражданина доставили в отделение полиции и составили на него протокол, после чего поместили в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 12 на 13 октября в центре Санкт-Петербурга заметили странного мужчину в бронежилете и с патронами, который выглядел пугающе. Оказалось, что гражданин вышел на улицу, чтобы пострелять по консервным банкам и вооружился макетом «АК-47» с целью поиграть в страйкбол.