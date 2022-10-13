На улице Черняховского в Петербурге задержали мужчину в бронежилете и с автоматом в руках

На улице Черняховского в Петербурге задержали мужчину в бронежилете и с автоматом в руках. Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

На улице Черняховского в Петербурге задержали мужчину в бронежилете и с автоматом в руках. Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В ночь с 12 на 13 октября в центре Северной столицы заметили странного мужчину в бронежилете и с патронами, который выглядел пугающе.

Пресс-служба главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказала, что примерно около 23 часов вечера 12 октября сотрудники вневедомственной охраны патрулировали на улице Черняховского. Вдруг они заметили мужчину в бронежилете с автоматом в руках. Было принято решение задержать подозрительного гражданина и доставить в отдел полиции.

Выяснилось, что задержанному 29 лет, он местный житель и вооружился макетом «АК-47» с целью поиграть в страйкбол. Гражданин вышел на улицу, чтобы пострелять по консервным банкам, а в итоге получил административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Центральном районе Санкт-Петербурга у умершего пенсионера нашли оружие, боеприпасы и парадоксальное количество патронов для различного оружия.