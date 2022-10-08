В квартире мумифицированного петербуржца на Большой Морской обнаружили склад оружия и более 1500 патронов

В квартире мумифицированного петербуржца на Большой Морской обнаружили склад оружия и более 1500 патронов
Фото: unsplash

В Центральном районе Петербурга в квартире умершего пенсионера нашли оружие, боеприпасы и парадоксальное количество патронов для различного оружия — более 1500 экземпляров, некоторые из них лежали у петербуржцы еще со времен ВОВ.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 05 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Большая Морская родственники не открывают дверь.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире мумифицированный труп 84-летнего пенсионера без внешних признаков насильственной смерти.

Правоохранители обыскали квартиру умершего и изъяли из сейфа множество оружия и боеприпасов — корпус от гранаты, 2 пистолета, 884 патрона для нарезного оружия, 120 патронов для гладкоствольного оружия, 11 световых патронов, 550 патронов для нарезного оружия разного калибра и 12 магазинов от различных видов оружия.

Пенсионер состоял на учете Росгвардии как владелец трех боевых пистолетов. Оружие и 1527 патронов направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Оказалось, что 215 патронов были сделаны по образцу 1943 года.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Гатчине домушник поживился в квартире местной жительницы оружием, драгоценностями и валютой на 21,65 млн рублей.

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