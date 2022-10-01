За одну ночь три петербургские школьницы угодили в реанимацию после отравления лекарствами для мозга

Как стало известно Gazeta.SPb, сразу в трех районах Петербурга за ночь 30 сентября ученицы 6, 7 и 8 классов в тяжелом состоянии попали в реанимацию. Пострадавших связывало лишь то, что все они угодили в больницу из-за препаратов, предназначенных для лечения мозговых недугов.

Так в Московском и Фрунзенском районах Северной Столицы школьниц 15 и 14 лет в тяжелом состоянии госпитализировали после отправления одним и тем же лекарством для лечения эпилепсии.

В свою очередь, семиклассница из Кировского района Петербурга попала в реанимацию из-за препарата от депрессии, выписанного ее матери.

Оказалось, что все три школьницы наблюдались в психо-неврологических диспансерах города. В каком состоянии находятся девочки сейчас, неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что ученик девятого класса в нетрезвом состоянии ранил подругу ножом, а после выпал с высоты третьего этажа в Шувалово