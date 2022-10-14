Ранее судимого мужчину задержали за стрельбу у кафе на Ленсовета

Ранее судимого мужчину задержали за стрельбу у кафе на Ленсовета. Фото: Pxhere

Ранее судимого мужчину задержали за стрельбу у кафе на Ленсовета. Фото: Pxhere

В четверг к правоохранительным органам Московского района обратился студент 4 курса ГМА имени Макарова, который рассказа об инциденте, произошедшем еще 3 октября.

Как стало известно Gazeta.SPB, 28-летний гражданин республики Туркменистан заявил о стрельбе рядом с кафе на улице Ленсовета, 103. По словам пострадавшего, около 22:00 неработающий 28-летний гражданин РФ из Шушар в ходе конфликта достал неустановленный предмет, похожий на пистолет, и произвел не менее 2-х выстрелов в воздух, чем грубо нарушил общественный порядок.

Известно, что на указанном лице оружие не значится. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В день обращения удалось задержать подозреваемого и забрать от него пистолет. Около 15:00 у дома 9 по проспекту Римского- Корсакова его поймали, после чего поместили в ИВС.

Известно, что гражданин уже был осужден за «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение вреда средней степени тяжести». Также мужчине давали 5 лет условно за похищение человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера к правоохранителям обратилась 39-летняя гражданка с Выборгского шоссе, которая сообщила, что неизвестный разбил окно в ее квартире и пытался совершить поджог.