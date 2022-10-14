Деревья в кадках переезжают из центра Петербурга на ПМЖ

Деревья в кадках переезжают из центра Петербурга на ПМЖ. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Деревья в кадках переезжают из центра Петербурга на ПМЖ. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Все лето в центре Северной столицы стояли деревья в кадках, теперь они отправляются на новое «место жительства».

В ближайшее время все деревья в кадках уберут и пересадят в почву по другим адресам. Об этом рассказал глава комитета по благоустройству Василий Пониделко. Речь идет о 68 липах, которые еще летом установили для создания тени и украшения центральных улиц.

По словам Пониделко, на лето было заготовлено на четыре дерева в кадках больше, чем этого требуется. Такое решение было принято на случай, если какая-то из лип не приживётся. Тем не менее, все деревья хорошо пережили сезон и теперь отправляются в грунт.

Отмечается, что большая часть уже расположилась на Михайловской улице, в Михайловском сквере, на Большой Конюшенной, на Дворцовой набережной, на Мойке и Фонтанке. Те деревья, которые стояли на площади Восстания, пересадили там же, — теперь они красуются у гостиницы «Октябрьская».

Пониделко добавил, что пока непонятно, будут ли в следующем году устанавливать на улицах города деревья в кадках. К этому вопросу вернутся ближе к весне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга полностью подготовил к зимнему сезону 18 «снежных» пунктов.