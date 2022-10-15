Российские ученые разработали новый препарат для восстановления работы мозга после инсульта

Российские ученые создали препарат для поздней реабилитации после инсульта. Лекарство эффективно даже при применении через сутки после кровоизлияния, что расширяет возможность оказания помощи пациентам.

По информации RT, исследователи из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского разработали уникальный препарат для реабилитации пациентов после инсульта.

Особенность репарата заключается в том, что он показывает свою эффективность даже через сутки после кровоизлияния, а также по истечении шести «золотых часов» после инсульта.

Доклинические испытания нового вещества провели на клеточных культурах и лабораторных крысах с искусственным полушарным инсультом. Получающие лечение грызуны демонстрировали лучшее самочувствие и активное восстановление моторных функций.