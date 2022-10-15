Роспотребнадзор: в Россию проник египетский вирус гриппа H3N2

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила: в России выявили первый случай заражения вирусом гриппа H3N2, попавшим в Россию из Египта.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора, в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости в России выявили первый вирус гриппа H3N2. Выяснилось, что случай оказался завозным.

«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства.

Попова также отметила, что ситуация по всем респираторным инфекциям, циркулирующим в России, на данный момент остается достаточно стабильной.

«При этом прошедший сезон характеризовался преобладанием вирусов гриппа А, тогда как доля вирусов гриппа В оставалась небольшой. Участники коллегии констатировали, что COVID-19 вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций, нарушив сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что почти 2 млн петербуржцев прошли вакцинацию от гриппа.