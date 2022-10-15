Почти 2 млн петербуржцев прошли вакцинацию от гриппа

В Северной столице продолжается вакцинация от гриппа и COVID-19. За этот сезон более 1,7 млн петербуржцев привились от гриппа

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в своем telegram-канале рассказал о ходе вакцинации среди жителей Северной Столицы. Так на сегодняшний день свыше 1,7 млн петербуржцев сделали прививки от гриппа.

Горожан прививают вакцинами трех наименований: «Совигрипп» для взрослого населения, «Ультрикс Квадри» для детей и «Ультрикс Квадри» для беременных женщин. Вице-губернатор отметил, что в октябре медорганизации города получили 378 тысяч доз вакцины «Совигрипп».

Только на этой неделе в Петербурге вакцинировалось от гриппа более 40 тысяч человек. Кроме того, в 14 районах города работают 42 передвижных прививочных пункта.

Эргашев напомнил, что поставить прививку от коронавируса можно в 181 пункте вакцинации. В 90 прививочных пунктах активно ведется интраназальная вакцинация — так привилось свыше 4 тысячи горожан.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что напряженная коронавирусная обстановка в Петербурге находится под контролем.