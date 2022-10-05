Наталия Башкетова: напряженная коронавирусная обстановка в Петербурге находится под контролем

Наталия Башкетова: напряженная коронавирусная обстановка в Петербурге находится под контролем
Фото: pxhere

Руководитель Управления Роспотребнадзора описала коронавирусную обстановку в Петербурге. По ее словам, несмотря на то, что ситуация напряженная, вводить новые ограничения в городе не будут.

По информации пресс-службы ЗакСобрания Петербурга, руководитель Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова заявила, что коронавирусная обстановка в Северной Столице оценивается как напряженная, но находится под контролем.

По словам Башкетовой, ежедневно в городе регистрируется порядка двух тысяч заболевших.

«Сложно предсказать течение эпидемического процесса коронавирусной инфекции, но можно предположить, что происходит становление сезонности в сторону осенне-зимнего периода, характерного для группы ОРВИ. Чтобы защититься от гриппа и ковида, необходимо вакцинироваться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. На сегодняшний день в городе привито порядка 1,3 млн человек», — уточнила глава ведомства.

На текущем этапе распространения штамма «Омикрон» вводить ограничительные меры не требуется, считают в Роспотребнадзоре — достаточно лишь носить маски в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге сокращено количество коек для больных с COVID-19.

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