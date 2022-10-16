Полторы сотни предприятий Петербурга подали предложения по мобилизации сотрудников в военкоматы

На настоящий момент уже 150 петербургских предприятий передали предложения по мобилизации сотрудников и списки в военкоматы. В случае, если этого не делать, вопросом мобилизации займется сам военкомат.

Как рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в эфире телеканала «Россия-1», после получения всей документации специалисты принимают решение, кому дать отсрочку, а кого мобилизовать. В ходе процедуры учитываются ограничения по здоровью и другие обстоятельства, например, необходимость ухода за пожилыми родителями.

Поляков заметил, что если списки не составить, военкомат будет принимать решение самостоятельно и призывать, исходя из военных специальностей.

Подчеркивается, что сотрудников некоторых предприятий на службу призывать не будут вовсе. В частности, речь идет о работниках заводов, которые выполняют государственный оборонный заказ, специалистов связи и IT, а также национальной платежной системы. В общей сложности планируется мобилизовать не более 0,5 % от числа всех занятых в промышленности специалистов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25-летний петербуржец пришел оформлять загранпаспорт. У него приняли документы, но помимо этого вручили повестку по мобилизации.