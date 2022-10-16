Петербуржец пришел за загранпаспортом, а ушел с повесткой

В Санкт-Петербурге 25-летний гражданин пришел оформлять загранпаспорт. У него приняли документы, но помимо этого вручили повестку по мобилизации.

Петербуржец рассказал, что не учился на военной кафедре, срочную службу не проходил, при этом военно-учетная специальность «водитель» указана в его военном билете в соответствии с записями в дипломе и в связи с наличием водительских прав. Об этом пишут «МК в Питере». Военный билет молодому человеку оформили в связи с негодностью по состоянию здоровья. Таким образом, речь идет о водительской категории В, втором разряде.

Тем не менее, гражданину «мужчина в штатском» вручил повестку и извещение, в соответствии с которыми необходимо явиться в военкомат на следующий день «для уточнения документов воинского учета по вопросам мобилизации».

В администрации Фрунзенского района объяснили, что сотрудники военкомата имеют право находиться в подразделениях ФМС и вручать повестки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще две жительницы Санкт-Петербурга получили повестки в военкомат, при этом ни одна из них не является военнообязанной.