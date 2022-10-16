Двум не являющимся военнообязанными петербурженкам вручили повестки

Еще две жительницы Северной столицы получили повестки в военкомат, при этом ни одна из них не является военнообязанной.

Так, «приглашение» в военкомат получила аудитор IT-компании из Приморского района. Женщина дверь не открыла, но позже нашла документ в почтовом ящике, в нем значилось требование явиться в военкомат. Об этом пишет «Фонтанка».

Вторая ситуация произошла с женщиной, у которой трое детей. Гражданка из Невского района нашла повестку в почтовом ящике, после чего обратилась в прокуратуру.

При этом пресс-служба Западного военного округа заявила, что военкоматы указанных районов не оформляли повесток на женщин. В районных администрациях, в свою очередь, предположили, что была допущена ошибка.

Уже известны случаи отправки повесток женщинам. Например, в Красногвардейском районе её получила 35-летняя домохозяйка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин сделал заявление о завершении всех мобилизационных мероприятий в течение двух недель.