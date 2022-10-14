Путин заявил, что частичная мобилизация будет завершена в течение двух недель

Путин заявил, что частичная мобилизация будет завершена в течение двух недель. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Путин заявил, что частичная мобилизация будет завершена в течение двух недель. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Президент России Владимир Путин сделал заявление о завершении всех мобилизационных мероприятий в течение двух недель.

По итогам визита в Астану президент РФ отметил, что в части уже направлено 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, при этом никаких предложений от Минобороны по поводу увеличения количества мобилизованных пока не поступало. Слова главы государства привели РИА Новости.

«Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества», — подчеркнул Путин.

По словам президента, сейчас информационная база обновляется, на современной основе она будет максимально достоверной, и качество станет выше.

«Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», — заметил президент.

Также Путин пояснил, что только силами контрактников охранять линию соприкосновения, которая превышает тысячу километров, было невозможно. В связи с этим было решено объявить частичную мобилизацию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что появление сотрудников военного комиссариата и полиции в парадных жилых домов объяснили в администрации Калининского района.