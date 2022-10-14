В Калининском районе объяснили облавы на резервистов в парадных работой «групп оповещения»

Появление сотрудников военного комиссариата и полиции в парадных жилых домов Калининского района объяснили в администрации. Выяснилось, что у них есть название «группа оповещения», которая повторно разносит повестки гражданам, не явившимся в военкомат.

В администрации Мойке78 рассказали, что граждане обязаны состоять на воинском учете и должны прийти по врученной повестке в указанные время и место, но по ряду адресов в Калининском районе граждане, лично получившие повестки, так и не дошли до военкомата и не предоставили о себе учетные данные. В связи с этим им направили повторные повестки.

Чтобы вручать такие повестки на первых этажах домов уже работают «группы оповещения», которые состоят из сотрудников военного комиссариата, районной администрации и полиции.

При это в администрации заметили, что каких-либо противоправных действий сотрудники «групп оповещения» не совершают, и выходы из подъездов не блокируются.

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