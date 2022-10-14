В Санкт-Петербурге 37 ошибочно мобилизованных человек вернули домой

В Северной столице 37 человек ошибочно мобилизовали, но уже вернули домой.

Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский, Штаб по вопросам проведения частичной мобилизации на территории Петербурга продолжает обрабатывать обращения, которые поступают на страницу губернатора и на горячую линию 122. В связи с этим домой уже удалось вернуть 37 ошибочно забранных человек.

Пиотровский рассказал, что на просторах интернета появилась информация, что мобилизуют 45-летнего капитана запаса Сергея Мартынова, у которого есть трое детей. Более того, у гражданина уже есть бронь от предприятия.

По словам вице-губернатора, в настоящий момент команда Штаба разбирается в ситуации. Выяснилось, что бронь на момент призыва не была оформлена в соответствии с действующим законодательством.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мобилизованный петербуржец через суд просил сменить ему воинскую должность. Гражданин пришел в военный комиссариат по повестке с целью уточнения необходимых документов, и там же был призван на военную службу, но не по своей специальности.