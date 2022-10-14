Мобилизованный петербуржец обратился в суд, чтобы уйти из минометчиков в артиллеристы

Мобилизованный петербуржец обратился в суд, чтобы уйти из минометчиков в артиллеристы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мобилизованный петербуржец обратился в суд, чтобы уйти из минометчиков в артиллеристы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мобилизованный житель Петербурга через суд просил сменить ему воинскую должность.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, 30 сентября гражданин пришел в военный комиссариат по повестке с целью уточнения необходимых документов, и там же был призван на военную службу.

По словам петербуржца, он является офицером запаса в должности командира реактивно-артиллерийской батареи, но в результате он был направлен в 7 мотострелковый полк территориальной обороны на должность командира миномётного взвода. Такое решение не устроило гражданина, так как противоречит его учетной специальности, поэтому он обратился в суд.

Мужчина заметил, что с наличием высшего образования, достаточного количества знаний и боевого опыта в артиллерийских войсках его вынуждают обучаться другой специальности почти с нуля.

Так как у мобилизованного нет соответствующей подготовки по специальности, на которую его забирают, это приводит к неоправданному риску угрозы жизни и его, и его подчинённых. В связи с этим было подано обращение в суд с целью обязать комиссию по частичной мобилизации вынести решение о замене текущей должности или же освободить от службы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице с начала частичной мобилизации большинство компаний и предприятий начали активно бронировать своих сотрудников.