Стало известно, какие профессии оказались самыми «забронированными» с начала частичной мобилизации в Петербурге

В Петербурге с начала частичной мобилизации большинство компаний и предприятий начали активно бронировать своих сотрудников. Стало известно, какие сотрудники считаются самыми неоценимыми для экономики города.

По информации Мойки78, после объявления частичной мобилизации в Петербурге многие ассоциации начали выторговывать брони для своих сотрудников. Так министр цифрового развития Максут Шадаев предложил в первую очередь бронировать российских IT-специалистов. Позднее Минцифры уточнило, что претендовать на отсрочку могут обладатели дипломов по 195 специальностям, трудоустроенные в сфере IT.

О потенциальных проблемах в случае активной мобилизации сотрудников заявили и в авиаотрасли. Не призывать предлагают абсолютно всех — и техников наземных служб, и пилотов, что объясняется риском существенного снижения безопасности полетов в случае исключения из работы даже одного диспетчера. Российский профессиональный союз моряков также попросил брони для своих сотрудников, поскольку подготовка рядового члена экипажа занимает несколько лет, не говоря уже о капитанах. Забронировать сотрудников для гражданских нужд просили также строители, банковские служащие, агропроизводители, фармацевтические компании и промышленники и многие другие. Главный аргумент для всех один — именно этот сектор отрасли является двигателем экономики.

При этом не просили отсрочки представители инженеров, нефтяников, бизнесменов и адвокатов. Встать на защиту России без лишних вопросов готовы и представители силовых структур.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что после начала частичной мобилизации петербуржцы снова захотели работать онлайн.