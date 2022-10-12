После начала частичной мобилизации петербуржцы снова захотели работать онлайн

Жители Петербурга передумали работать очно после объявлении частичной мобилизации в России. Около 50% горожан на данный момент ищут вакансии с условием удаленной работы.

По информации hh.ru, петербуржцы резко охладели к очным видам работы с началом частичной мобилизации. Так 44% соискателей Северной Столицы находятся в поиске вакансий, предполагающих исключительно удаленную работу. Кроме того, еще 43% жителей города планируют временно вернуться на удаленку до конца 2022 года года.

Особенно остудил пыл горожан октябрь — именно в первой его декаде наметился удивительно бурный рост спроса на онлайн-работу. Так за последние две недели петербуржцы разместили более 64 000 резюме, в которых отметили, что согласны работать исключительно в дистанционным формате.

В первые недели сентября рост таких вакансий был на 52% меньше, чем в первые две недели октября. Аналитики уверяют: повышение такого специфического интереса связан с началом частичной мобилизации, когда самим компаниям стало не выгодно нанимать сотрудников в офисы.

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Северо-Запад Марии Бузуновой, таким образом бизнес пытается защитить свой штат от частичной мобилизации, а себя — от штрафов со стороны властей.

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