В Петербурге наметился дефицит дворников, швей и поваров

В Петербурге наметился дефицит дворников, швей и поваров
Фото: unsplash

Рынок труда в Петербурге зафиксировал рост спроса на многие профессии, связанные со сферой ЖКХ, инженерией, кулинарией и пошивом одежды.

По информации пресс-службы Смольного, этой осенью в Петербурге произошли изменения в рейтинге наиболее востребованных специальностей. Так на начало октября крайне востребованными оказались специалисты ЖКХ — городу категорически не хватает более 2,7 тысячи дворников и порядка тысячи трактористов. Кроме того, очень востребованы электрогазосварщики и мастера трубопроводных работ.

В рейтинг также вошли и работники питания — Петербургу требуется более 1200 поваров и около 500 кухонных работников. Кроме того, сохраняется высокий спрос на швей — в городе свободно более двух тысяч рабочих мест.

Постоянно увеличивается потребность и в инженерах. На сегодняшний день городу требуется более 2 тысяч специалистов различных направлений и особенно инженеров-технологов: год назад в базе Службы занятости населения находилось порядка 500 таких вакансий, а сейчас заявлено около 800 рабочих мест.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге подешевела аренда квартир из-за частичной-мобилизации.

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