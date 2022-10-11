В Петербурге подешевела аренда квартир из-за частичной-мобилизации

Частичная мобилизация внесла свои коррективы на рынок недвижимости Петербурга. Эксперты предупреждают о снижении стоимости аренды квартир, при котором предложение осталось на прежнем уровне, а спрос существенно снизился.

По информации Мойки78, рынок съема жилья в Петербурге трансформировался из-за частичной мобилизации настолько, что именно арендаторы диктуют свои условия, а не владельцы квартир. По словам президента гильдии риэлторов Игоря Горского, рынок повернулся на 180 градусов и это внесло свои достаточно существенные коррективы.

Риэлтор отметил, что в настоящий момент на рынке Северной Столицы преобладает дисконтирование цены аренды для объектов жилой и коммерческой недвижимости.

«В Петербурге самих арендаторов стало меньше, и арендодатели снижают цены: лучше заработать какие-то деньги, чем не заработать ничего. Этим активно пользуются арендаторы», — отметил Игорь Горский.

Эксперт уточнил, что сейчас рынок принадлежит арендаторам, а не арендодателям.

Другой эксперт, председатель совета директоров компании «АРИН» Андрей Тетыш, успокоил петербуржцев: пока эта тенденция прослеживается не столь активно. По его мнению, она была бы логичной, но пока заметного снижения цен не наблюдается.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что после начала частичной мобилизации половина петербуржцев захотела вернуться на удаленку.