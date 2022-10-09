После начала частичной мобилизации половина петербуржцев захотела вернуться на удаленку

Мобилизация изменила отношение жителей Петербурга к формату работы. Так почти половина горожан начала рассматривать вакансии с условием удаленной работы.

По информации hh.ru, 44% соискателей из Петербурга в первую очередь рассматривают вакансии, предполагающие удаленную работу. Временно вернуться на удаленку до конца года планируют еще 43% жителей города планируют.

За последние две недели петербуржцы разместили более 64 000 резюме с исключительно дистанционным форматом работы как предпочтительным, что на 52% больше, чем в первые две недели сентября. По словам аналитиков, повышение такого специфического интереса связан с началом частичной мобилизации.

Руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова отметила, что, вероятно, таким образом бизнес пытается защитить свой штат от частичной мобилизации, а себя — от штрафов со стороны властей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге просел рынок «вторички» из-за покидающих город местных жителей.