В Петербурге просел рынок «вторички» из-за покидающих город местных жителей

В Петербурге просел рынок &#171;вторички&#187; из-за покидающих город местных жителей
Фото: unsplash

Рынок вторичного жилья и аренды в Санкт-Петербурге обрушился после объявления частичной мобилизации. Количество сделок в этом сегменте рынка упало минимум в два раза.

По данным Коммерсантъ, в Петербурге просел рынок вторичного жилья и аренды, что связано с отбытием жителей из города после начала частичной мобилизации. По словам экспертов, некоторые собственники начали продавать квартиры со скидками в 20–30%. Стагнирующий рынок не могут «воскресить» даже низкие ставки по ипотеке.

По словам президента «Санкт-Петербургской палаты недвижимости» Дмитрия Щегельского, количество сделок на рынке вторичной недвижимости упало в два раза. В свою очередь, эксперт Алексей Селезнев отметил, что спрос на вторичку в Северной Столице упал на 40–45%, при этом количество заявок на срочную продажу увеличилось на 5%.

Вероятно, в ближайшее время рынок останется в состоянии неопределенности и ожидания дальнейших новостей. На данный момент большинство продавцов и потенциальных покупателей поставили сделки на паузы.

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