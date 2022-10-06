Один из фортов Кронштадта выставили на «Авито»

6-й Северный форт Кронштадта пытаются продать на известном сайте объявлений «Авито».

Стоимость форта оценивается в 165 млн рублей. Кроме того продавец отмечает, что это «идеальное бомбоубежище». Также он отметил, что форт построен в 1868 году, расположен на искусственном острове, у него большой размер, толстые стены и необычная планировка.

Общая площадь острова составляет 760 соток. Однако в собственность получить землю не получится, ведь это исторический объект. Остров можно лишь арендовать на 49 лет.

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