Доходный дом на Курляндской отдадут под жилье для студентов и сотрудников ЖКХ

Доходный дом на Курляндской отдадут под жилье для студентов и сотрудников ЖКХ
Фото: скриншот "Доходный дом на Курляндской улице, 37"

В Петербурге для студентов, работников ЖКХ и транспортного комплекса действует уникальная программа городских доходных домов.

Так, на улице Курляндской, 37 В теперь смогут проживать работники сферы жилищно-коммунального хозяйства Петербурга и студенты. Здание построено в 1896 году, в 2012–2013 годах прошел капитальный ремонт, сообщает пресс-служба жилищного комитета.

Отмечается, что дом расположен недалеко от станции метро «Нарвская». Рядом есть все необходимое – поликлиники, магазины, кафе и рестораны. В комнатах есть вся необходимая мебель, проживающим бесплатно предоставляется постельное белье.

В Петербурге существует еще 15 доходных домов. Они обслуживаются СПб ГБУ «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт‑Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге с начала года реконструировали около 250 остановок общественного транспорта.

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