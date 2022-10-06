В Петербурге с начала года реконструировали около 250 остановок общественного транспорта

В Петербурге с начала года реконструировали около 250 остановок общественного транспорта
Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге с 1 апреля 2022 года действует новая модель транспортного обслуживания, в рамках которой появились комфортабельные автобусы, новые остановки и изменения в системе общественного транспорта.

Новыми транспортами пользуются в среднем 2,8 млн петербуржцев и гостей города, в связи с большим потоком, в Петербурге увеличили число остановок общественного транспорта. Кроме того, 250 остановок были заново обустроены и реконструированы, пишет «МК в Питере».

Также отметили, что в перспективе планируют построить еще более 160 остановочных пунктов, в том числе и по адресам, которые соответствуют с обращениями жителей, где не требуется проведение строительных работ. Всего обустроят 30 таких остановок, они появятся уже до конца 2022 года.

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