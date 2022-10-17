В Приморском район девочка упала с балкона, на котором они с подругой часто вызывали духов

В Приморском район девочка упала с балкона, на котором они с подругой часто вызывали духов. Фото: Pxhere

В Приморском район девочка упала с балкона, на котором они с подругой часто вызывали духов. Фото: Pxhere

В Приморском районе девятиклассница погибла, выпав с общего балкона.

Как стало известно Gazeta.SPB, 16-летнюю девушку заметила прохожая 16 октября около 18:19. Она обратилась в полицию и сообщила, что на Парашютной улице девочка упала с высоты.

На место оперативно прибыли специалисты и обнаружили мертвую девятиклассницу. Девочка упала с общего балкона 25 этажа, в момент произошедшего с ней была ее подруга, которая пояснила, что на этом балконе они часто вызывали духов.

По словам школьницы, у погибшей были трудные взаимоотношения со всей школой из-за того, что ее бывший молодой человек наговорил про нее гадостей. Девочка на учете в ОДН, ПНД не состояла.

С место происшествия изъяли бутылку из-под алкоголя, рюкзак с личными вещами и мобильный телефон. Было возбуждено уголовное дело, все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на севере Санкт-Петербурга закрытая в квартире школьница пыталась сбежать по простыням, но в итоге оказалась в больнице.