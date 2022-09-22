Петербургская школьница упала с высоты 6 этажа, пытаясь спуститься по простыням

Петербургская школьница упала с высоты 6 этажа, пытаясь спуститься по простыням
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На севере Петербурга закрытая в квартире школьница пыталась сбежать по простыням, но в итоге оказалась в больнице.

Девятиклассница оказалась запертой в своей квартире на Институтском проспекте. Утром 21 сентября мать ушла на работу и закрыла дочь на ключ. Подростку, по всей видимости, очень нужно было попасть на улицу. Она связала несколько простыней и попыталась по ним спуститься из окна шестого этажа. В результате она сорвалась и получила тяжелые травмы.

Как стало известно Gazeta.SPb, 15-летнюю госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и множественными переломами: бедренной кости, плечевой кости, локтевого сустава, челюсти, а также разрывом селезенки, ушибом легкого и другими травмами.

Девочка проживает в неполной семье, которая состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Проводится проверка, все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девочка пострадала при падении с турника на детской площадке в Петербурге.

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