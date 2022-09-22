Девочка пострадала при падении с турника на детской площадке в Петербурге

Девочка пострадала при падении с турника на детской площадке в Петербурге
Фото: Pxhere

В Кировском районе госпитализировали юную петербурженку, упавшую с турника на детской площадке.

Как стало известно Gazeta.SPb, восьмилетняя девочка получила тяжелые травмы, когда играла на турнике. Это произошло во вторник около 18 часов на детской площадке во дворе на улице Лени Голикова. Школьница упала с высоты в полтора метра.

Девочку экстренно госпитализировали в детскую городскую больницу №1. От падения она получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы височной кости и гематомы. Состояние оценивается как тяжелое.

Проводится проверка, правоохранители выясняют обстоятельства травмирования ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Комарово охранника убили ударами ножом в шею из-за денежного долга. Днем накануне в сторожевом домике на Щучьем озере было найдено тело 70-летнего сотрудника охранной организации.

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