В Московском районе погиб мужчина, долгое время живший в шалаше на улице

В Московском районе погиб мужчина, долгое время живший в шалаше на улице. Фото: Pxhere

В Московском районе погиб мужчина, долгое время живший в шалаше на улице. Фото: Pxhere

На Кубинской улице в Московском районе, недалеко от стоянки, обнаружили мертвого мужчину, который долго время жил в шалаше.

Как стало известно Gazeta.SPB, о произошедшем правоохранителям сообщили в ночь с 15 на 16 октября. Около 01:50 специалисты прибыли на место.

По версии следствия, 16 октября в 00:30 на указанной улице у дома 3 произошло возгорание того самого шалаша, где жил погибший мужчина. При разборе завалов после пожара удалось найти обгоревший труп с повреждениями в области головы и туловища. В настоящее время личность и возраст погибшего устанавливаются.

Видеонаблюдение просмотрено и изъято. Труп направили в морг для выяснения точной причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе Петербурга девятиклассница погибла, выпав с общего балкона. В момент произошедшего с ней была ее подруга, которая пояснила, что на этом балконе они часто вызывали духов.