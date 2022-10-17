Бастрыкин взял на контроль пожар в Усадьбе Демидовых

Бастрыкин взял на контроль пожар в Усадьбе Демидовых. Фото: Администрация Президента

Бастрыкин взял на контроль пожар в Усадьбе Демидовых. Фото: Администрация Президента

Пожар в Усадьбе Демидовых в Петербурге заинтересовал председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил подробнее изучить ситуацию.

Как рассказали в пресс-службе Главного следственного управление СК РФ, Бастрыкин поручил установить все причины и обстоятельства при которых произошло возгорание в Усадьбе Демидовых в Петербурге.

Известно, что здание является объектом культурного наследия и расположено в переулке Гривцова. Усадьба загорелась 15 октября около 20 часов. В двухэтажном здании размером 15×40 метров обстановка обгорела на площади 60 квадратных метров. Пожар удалось локализовать силами МЧС РФ.

Специалисты из Следственного комитета должны представить оперативный доклад по произошедшему. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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