Ночью после возгорания электрощита в Петербурге пострадали женщина и ребенок

Ночью после возгорания электрощита в Петербурге пострадали женщина и ребенок. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ночью после возгорания электрощита в Петербурге пострадали женщина и ребенок. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ночь с 17 на 18 октября в одном из петербургских домов спасатели тушили пожар, в результате которого пострадали женщина с ребенком.

Сообщение о возгорании поступило специалистам около 22:24 вечера 17 октября. Информировалось, что в Петроградском районе на Каменноостровском проспекте в одном из домов произошло возгорание на лестничной клетке.

По прибытию на место удалось установить, что на первом этаже шестиэтажного жилого дома, на лестничной клетке огонь охватил обстановку и электрощит на площади 20 квадратных метров.

Полностью устранить пожар удалось только в 23:33. В результате произошедшего медики забрали в больницу пострадавших женщину и ребенка.

С пожаром боролись 7 единиц техники от МЧС и 28 человек личного состава. В настоящее время выясняются причины, по которым произошел пожар, и прочие детали инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожар в Усадьбе Демидовых заинтересовал председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил установить все причины и обстоятельства произошедшего.