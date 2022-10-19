В Тихвине задержали женщину, вскрывшую сейф в отделении «Почты России» ради погашения микрозайма

В Тихвине задержали женщину, вскрывшую сейф в отделении &#171;Почты России&#187; ради погашения микрозайма
Фото: unsplash

В Тихвинском районе Ленобласти местная жительница решилась на отчаянный шаг по взлому сейфа в отделении почты ради погашения микрозайма. Злоумышленнице пришлось подписать обязательство о явке.

Как стало известно Gazeta.SPb, 18 октября в полицию обратилась начальница отделения «Почты России» с сообщением о том, что неизвестные злоумышленники сорвали замки и проникли в отделение почты по улице Студенческой поселка «Мехбаза». Преступники вскрыли сейф и похитили деньги в размере 42 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статье 158 УК РФ (кража).

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 18 октября правоохранители задержали подозреваемую в совершении преступления — ей оказалась 34-летняя жительница Ленобласти. Женщина использовала похищенные деньги для погашения долга в отделении микрозайма.

В отношении задержанной избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Гатчине домушник поживился в квартире местной жительницы оружием, драгоценностями и валютой на 21,5 млн рублей.

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