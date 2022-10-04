В Гатчине домушник поживился в квартире местной жительницы оружием, драгоценностями и валютой на 21,65 млн рублей

В Гатчинском районе Петербурга в квартиру к местной жительнице влез неизвестный злоумышленник — ему «повезло» награбить добра почти на 22 млн рублей. Преступник не побрезговал ничем — ни оружием, ни документами, ни деньгами.

Как стало известно Gazeta.SPb, 03 сентября в полицию Ленобласти обратилась генеральный директор крупной сети магазинов с заявлением о том, что в ее квартиру по улице Киргетова в период с 17 февраля по 02 октября проник неизвестный преступник.

Домушник похитил травматическое огнестрельное оружие ОСА с двумя комплектами патронов, документы, в числе которых был паспорт, свидетельства о рождении и о браке, документы на недвижимость, лицензия на оружие, 30 000 долларов, 5 000 000 рублей, а также ювелирные изделия.

Сумма материального ущерба составила 21 436 100 рублей.

Прибывшие на место правоохранители установили, что видеонаблюдение отсутствовало — с места преступления удалось изъять лишь следы пальцев рук, замки и ключи от двери и сейфа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что грабитель в шляпе ворвался в дом в Комарово и стащил бытовую технику.