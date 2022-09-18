Грабитель в шляпе ворвался в дом в Комарово и стащил бытовую технику

Неизвестный с шляпой на голове ограбил частный дом пенсионерки в поселке Комарово.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло ночью 17 сентября в частном доме 78-летней женщины на Лесной улице. Потерпевшая рассказала полицейским, что примерно в час ночи неизвестный разбил стекло на веранде и ворвался к ней в дом, после чего скрылся с бытовой техникой и алкоголем.

Пенсионерка оценила ущерб в 5500 рублей. Она запомнила приметы преступника: молодой человек азиатской внешности, которому на вид 20-25 лет. Невысокого роста — всего 150-155 сантиметров. Был одет во все темное, а на голове была шляпа.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Злоумышленника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во время застолья петербуржцу вонзили ножницы в грудь. Злоумышленник схватился за ножницы и четыре раза ударил своего оппонента.