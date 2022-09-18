Во время застолья петербуржцу вонзили ножницы в грудь

Житель Петербурга получил несколько ударов ножницами в грудь от собутыльника.

Накануне днем полицию и скорую помощь вызвали в квартиру на проспекте Маршала Жукова, дом 33, корпус 3. Наряд полиции на месте установил, что медицинская помощь потребовалась 28-летнему петербуржцу с ножевыми ранениями груди.

Как стало известно Gazeta.SPb, мужчину госпитализировали в реанимацию городской больницы №26 с приникающим колото-резаным ранением правой половины грудной клетки.

Правоохранители выяснили, что он пострадал во время бытового конфликта с 24-летним собутыльником. Злоумышленник схватился за ножницы и четыре раза ударил своего оппонента.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что виновниками поджога детской площадки на Ленсовета стали подростки.