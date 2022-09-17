Виновниками поджога детской площадки на Ленсовета стали подростки

В субботу, 17 сентября, на улице Ленсовета в Московском районе произошел пожар на одной из детских площадок. Очевидцы рассказали о виновниках произошедшего, которых удалось заметить.

Инцидент произошел около 15:28. Спасатели прибыли к дому 91 и оперативно потушили возгорание на территории детской площадки. Выяснилось, что горело мягкое покрытие на площади 2 кв. метра.

По словам местных жителей, произошедшее — это поджог, который устроили подростки. Несовершеннолетние какое-то время после возгорания стояли и наблюдали. Об этом очевидцы рассказали в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП СПБ». Полицию и пожарных вызвала девушка, которая увидела, как подростки поджигают площадку.

Возгорание удалось потушить в 15:43 силами 2 единиц техники от МЧС и 11 человек личного состава. В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на пепелище сгоревшего заброшенного здания в Луге нашли двух мертвых мужчин. Также при пожаре пострадал их знакомый, трудоустроенный дворником в ЦЖКУ. Его госпитализировали с тяжелым отравлением угарным газом.