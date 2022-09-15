Два электрика заживо сгорели в заброшенном здании в Луге

На пепелище сгоревшего заброшенного здания в Луге нашли двух мертвых мужчин.

Как стало известно Gazeta.SPb, под утро 14 сентября на территории ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ загорелось старое деревянное здание.

Прибывшие экстренные службы во время тушения обнаружили два обгоревших трупа. Это 53-летний и 63-летний мужчины, которые работали электриками в указанном учреждении. Кроме того, при пожаре пострадал их знакомый, трудоустроенный дворником в том же ЦЖКУ. Его госпитализировали с тяжелым отравлением угарным газом.

Следственно-оперативная группа на месте выяснила, что трое коллег ночью пошли в заброшенное здание и вместе выпили алкоголь. После чего по неизвестной причине здание загорелось.

Точную причину смерти электриков выяснят на судмедэкспертизе.

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