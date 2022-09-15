Дорожный конфликт со стрельбой произошел у Московского вокзала

Дорожный конфликт со стрельбой произошел у Московского вокзала
Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Словесная перепалка между двумя водителями в центре Петербурга закончилась стрельбой.

Как стало известно Gazeta.SPb, конфликт произошел накануне в 19:00 у пешеходного перехода возле Московского вокзала, на Невском проспекте, 85. Дорогу не поделили автомобилисты на машинах «Фольксваген Поло» и «Фольксваген «Пассат». Один из них не уступил другому, в результате чего 24-летний водитель «Пассата» выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета.

Стрелка задержали на Гончарной улице. У него отобрали пистолет и сняли отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Молодому человеку вскоре изберут меру пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что драка между братьями из-за денег на улице Есенина привела к стрельбе. После перепалки младший дважды выстрелил в старшего из пневматического пистолета.

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