Драка между братьями из-за денег на улице Есенина привела к стрельбе

В квартире на севере Петербурга подрались родные браться. Один из них выстрелил в другого.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицию в квартиру на улице Есенина, 12/1, вызвала супруга потерпевшего. Она сообщила в службу «112» о драке между 51-летним мужем и его 50-летним родным братом. После перепалки младший дважды выстрелил в старшего из пневматического пистолета.

На месте полиция выяснила, что младший требовал у своего брата 100 тысяч рублей и угрожал ему пистолетом. Также установлено, что квартира, где все произошло, принадлежит старшему, а младший там проживал.

Родственника потерпевшего задержали минувшей ночью на проспекте Культуры. Его оставили в отделе для дальнейших разбирательств.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьника задержали за сексуальное насилие над 9-летним в Сланцах.