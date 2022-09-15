Драка между братьями из-за денег на улице Есенина привела к стрельбе

Драка между братьями из-за денег на улице Есенина привела к стрельбе
Фото: google.maps

В квартире на севере Петербурга подрались родные браться. Один из них выстрелил в другого.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицию в квартиру на улице Есенина, 12/1, вызвала супруга потерпевшего. Она сообщила в службу «112» о драке между 51-летним мужем и его 50-летним родным братом. После перепалки младший дважды выстрелил в старшего из пневматического пистолета.

На месте полиция выяснила, что младший требовал у своего брата 100 тысяч рублей и угрожал ему пистолетом. Также установлено, что квартира, где все произошло, принадлежит старшему, а младший там проживал.

Родственника потерпевшего задержали минувшей ночью на проспекте Культуры. Его оставили в отделе для дальнейших разбирательств.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьника задержали за сексуальное насилие над 9-летним в Сланцах.

драка новости СПб стрельба улица есенина


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Дорожный конфликт со стрельбой произошел у Московского вокзала
Телефонный мошенник обманул пожилую петербурженку на 4,6 млн рублей
За сутки коронавирусом заразились 56,1 тысячи россиян
В Ленобласти подтвердили 866 случаев коронавируса за сутки
Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России
В Петербурге выявили 3 635 новых заболевших коронавирусом
Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о грозе вечером
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей